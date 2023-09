8e anniversaire de Deliveroo dans la capitale : quelles sont les préférences des Bruxellois ?

L’entreprise affiche une croissance de 24% du nombre de partenaires par rapport à l’année dernière et nous livre les préférences des Bruxellois.

Le 14 septembre 2015, l’entreprise Deliveroo réalise sa première commande à Bruxelles, il s’agissait d’une pizza. Huit ans plus tard, ce plat semble toujours faire partie du top 3 des commandes des Bruxellois, aux côtés des sushis et des burgers. Après leur semaine chargée, les plus gourmands ont tendance à davantage commander le jeudi ou le vendredi, aux alentours de 19h.

Deliveroo nous dévoile le top 10 des plats et des restaurants les plus populaires sur la plateforme. On peut ainsi retrouver : les Godfather fries de chez Manhatt’n Burgers en première place, ainsi que le fameux Big Mac de Mc Do en troisième position, ou encore un Poke Bowl de chez Hawaiian Poké Bowl à la huitième place.

E.D – Photo : Pexels