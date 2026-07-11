Le peintre bruxellois Robert Giron remis en lumière au Centre d’Art de Rouge-Cloître

Le Centre d’Art de Rouge-Cloître consacre une exposition à Robert Giron, peintre bruxellois décédé il y a près de 60 ans et resté largement méconnu du grand public.

Considéré comme l’alter ego de Paul Delvaux, il naviguait entre expressionnisme et fauvisme, avec une touche rappelant Modigliani.

Mais Giron n’a peint que quelques années, consacrant l’essentiel de sa carrière à soutenir d’autres artistes, dont Magritte pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant que directeur du service des expositions des Beaux-Arts pendant 34 ans. Ses œuvres, longtemps oubliées dans des caves parfois à l’insu même de leurs propriétaires, ont failli disparaître à jamais.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 26 juillet, dans l’écrin verdoyant de la forêt de Soignes.

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■ Reportage de Simon Breem