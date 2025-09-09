Passer la navigation
Trois voitures ont pris feu lundi soir à Anderlecht

Les pompiers ont réussi à éteindre le feu mais un bâtiment scolaire situé à proximité a subi des dégâts causés par la fumée.

Trois voitures ont pris feu la nuit dernière dans la commune bruxelloise d’Anderlecht. Aucun blessé n’est à déplorer, selon les pompiers bruxellois.

Les pompiers ont été appelés vers 23h45 pour un incendie rue du Chimiste, à Anderlecht. Sur place, un véhicule de la marque Dacia, un Transporter Volkswagen et une camionnette de la marque Renault étaient en feu.

Les pompiers ont réussi à éteindre le feu mais un bâtiment scolaire situé à proximité a subi des dégâts causés par la fumée. Une des vitres du bâtiment a éclaté sous l’effet de la chaleur. La cause de l’incendie n’est pas encore claire, ont déclaré les pompiers.

Belga, images Caravaggio

09 septembre 2025 - 09h44
Modifié le 09 septembre 2025 - 09h51
 

