Susanne Müller-Hübsch sur le plan Good Move à Anderlecht : “On va travailler avec le quartier”

L’échevine anderlechtoise de la Mobilité et des Travaux publics était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu, ce mardi.

Cible des tensions autour de ce plan de mobilité mis en place dans le quartier Cureghem et visée par des faits de harcèlement et de vandalisme, l’échevine écologiste a accepté de revenir sur la décision du collège communal d’Anderlecht de mettre fin à l’actuel plan de mobilité. “C’est une journée assez dure pour moi, je vous l’avoue”, confie-t-elle dans + d’Actu. “Je ne peux que regretter qu’on soit arrivé à ce point-là. Mais on doit faire avec et on va travailler avec le quartier”, explique-t-elle, ajoutant que des réunions à ce sujet auront déjà lieu dès ce mercredi. Avec l’objectif de remettre du calme avec les différents comités durant les trois prochaines semaines, avant la relance d’un nouveau débat : “Ce sera un plan pour cette législature”, précise-t-elle.

► Lire aussi | Good Move à Cureghem : le collège communal renonce au plan actuel

Susanne Müller-Hübsch explique que l’objectif est de remettre le plan sur la table et de le retravailler rue par rue. “Nous allons aussi discuter de plein d’autres questions qui se sont posées avec la mise en place du plan, comme la sécurité, la propreté, le problème de la drogue…”, indique-t-elle. “Je suis contente d’avoir eu cette décision avec le collège pour avoir une vision plus globale de la chose”.

L’échevine anderlechtoise confirme être consciente de la situation difficile autour de ce plan de mobilité : “Au niveau de la communication, on n’a pas réussi à faire passer le message des raisons de cette phase test. (…) Nous avons voulu mettre les changements dans les rues durant l’été, dans une période plus calme. On avait dit à la police qu’il fallait plutôt expliquer, mais qu’on ne sanctionnait pas encore”.

Elle défend toutefois l’idée de mettre en place un plan Good Move dans ce quartier, sans objectif de chasser les habitants de Cureghem : “Cela n’a jamais été le but. Cureghem a le droit comme tous les autres quartiers d’avoir un quartier vivable, avec des espaces verts”.

Gr.I. – Photo : BX1