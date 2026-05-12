Fusillade à Anderlecht : un homme blessé par balle sur le quai Fernand Demets

Le parquet annonce qu’une enquête est en cours après une fusillade à Anderlecht ce lundi soir.

Dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, un homme a été blessé lors d’une fusillade dans la nuit dernière. C’est ce qu’a confirmé la police locale de Bruxelles-Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Un suspect a pu être arrêté, mais les circonstances exactes des faits restent encore floues.

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“Vers 22 h 40, nos équipes ont reçu un appel signalant un homme blessé par balle sur le quai Fernand Demets”, indique la police de Bruxelles-Sud. “La victime a été retrouvée sur place. Les témoins présents ont pu donner une description du suspect potentiel. Cette personne a été retrouvée, cachée sous un véhicule sur la chaussée de Mons.”

“Le suspect a été déféré au parquet”, ajoute la police. “L’enquête sur les faits est en cours.”

Belga – Photo : Belga