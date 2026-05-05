Il y a 50 ans, Anderlecht devenait le premier club belge vainqueur d’une Coupe d’Europe

Le Sporting d’Anderlecht est devenu il y a 50 ans le premier club belge vainqueur d’une Coupe d’Europe de football. Le 5 mai 1976, le RSCA battait les Anglais de West Ham 4-2 en finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe, la défunte C2, et devenait la première équipe belge à inscrire son nom au palmarès d’une épreuve continentale.

Anderlecht disputait alors sa deuxième finale européenne, après celle de la Coupe des Villes de Foires (aujourd’hui Europa League) perdue face à Arsenal en 1971. Anderlecht continua sur sa lancée en remportant la Supercoupe d’Europe 1976 face au Bayern Munich de Franz Beckenbauer, vainqueur de la Coupe des champions.

Un an plus tard, Anderlecht s’inclinait 2-0 face à Hambourg en finale de la Coupe des Coupes, avant de ramener à nouveau le trophée à Bruxelles en 1978. Le Sporting s’imposa alors 4-0 en finale face à l’Austria de Vienne au Parc des Princes à Paris et remporta une nouvelle Supercoupe d’Europe, cette fois contre Liverpool.

Le RSCA allait encore remporter une Coupe d’Europe, la Coupe de l’UEFA, en 1983 face à Benfica, et s’incliner aux tirs au but face à Tottenham en finale de cette même épreuve en 1984. Anderlecht a joué sa dernière finale européenne en 1990, s’inclinant face à la Sampdoria de Gênes en Coupe des Coupes. Une Coupe des Coupes que le FC Malines a remportée en 1988, ce qui fait des Sang et or le dernier club belge vainqueur d’une Coupe d’Europe. Après cela, seul l’Antwerp a encore disputé une finale: le Great Old a été battu par le Parme de Georges Grün en finale de la C2 en 1993.

avec Belga/Photos : archives Anderlecht Belga