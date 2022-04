Anderlecht : l’avenir du pont Marchant va faire débat sur BX1 et Bruzz

Que faire du célèbre pont surplombant le Canal, fermé à la circulation depuis 2014 ? Vous pouvez participer au débat organisé par BX1, Bruzz et Filter Café Filtré ce mercredi entre 13h30 et 16h00.

Installé entre le quartier de la gare du Midi et le quartier Biestebroeck, le pont Pierre Marchant n’est plus accessible aux véhicules motorisés depuis 2014 en raison de problèmes de stabilité. Alors qu’une rénovation de cette infrastructure s’annonce depuis près de dix ans, les habitants se sont réappropriés l’espace public pour en faire un espace de rencontres et de loisirs.

Les projets actuels de la Région proposent le retour de la circulation automobile sur ce pont. Mais certains riverains s’y opposent. Plusieurs collectifs citoyens et des étudiants ont décidé de proposer des contre-projets pour imaginer l’avenir de ce pont. Des projets qui seront présentés ce mercredi à toutes et tous, ce mercredi après-midi, sur le pont Marchant. Et chacun sera invité à faire ses commentaires et poser ses questions sur ces idées.

► Quel avenir pour le pont Pierre Marchant à Anderlecht ? Venez donner votre avis !

BX1 et Bruzz, en partenariat avec Filter Café Filtré, lanceront ce débat autour du futur du pont Marchant ce mercredi 13 avril de 13h30 à 16h00. Vous habitez le quartier ? Venez donner votre avis !

L’émission sera, pour sa part, diffusée le lundi 18 avril à 20h00 sur BX1 et Bruzz.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Nicolas Scheenaerts et Ethan Rigot.