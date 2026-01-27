Union saint-gilloise : “Bien jouer ne suffit pas”, reconnaît Kamiel Van De Perre avant la réception de l’Atalanta

Kamiel Van De Perre et l’Union Saint-Gilloise ont souvent montré un beau visage en Ligue des Champions, mais l’espoir d’une qualification est mince à la veille de la 8e et dernière journée face à l’Atalanta, mercredi à 21h00. “Bien jouer ne suffit pas toujours pour prendre des points”, a reconnu le milieu de terrain de 21 ans, mardi en conférence de presse.

“Cela peut être un peu frustrant, comme cela nous est arrivé quelques fois, mais nous devons être présents dans les moments importants”, a ajouté Van De Perre au sujet des résultats pas toujours à la hauteur des performances unionistes dans cette campagne européenne. En plus de trois points indispensables, il faudra espérer de nombreux résultats favorables pour terminer dans le top 24 et jouer les barrages de la C1.

L’approche a été simplement résumée par le natif de Turnhout: “jouer un bon football, prendre les trois points, et on verra bien le reste”. Ce ne sera pas tâche facile toutefois contre des Bergamasques qui prétendent au top 8. Par ailleurs, “ils sont dans une bonne série dans leur championnat”, avec un bilan de 13 points sur 15. “On s’attend à ce qu’ils soient très forts. Il faudra être prêts à 100%.”

Après le partage à Louvain le week-end dernier, “tout le monde se disait qu’on pouvait faire mieux. Nous sommes passés à autre chose, maintenant, et nous savons que tout est possible demain. Le résultat était dû à un concours de circonstances plutôt qu’à des problèmes précis. Il est important pour nous d’aborder maintenant chaque match de la meilleure manière, à commencer par demain”, a conclu Van De Perre.

Belga