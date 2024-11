Solomon Belayneh Shimels et Liz Romo vainqueurs de l’édition 2024 du marathon de Bruxelles

Il aura fallu attendre 2h 22 minutes et 53 secondes pour connaître le nom du vainqueur de la 19e édition du marathon de Bruxelles. Son nom ? Solomon Belayneh Shimels. Originaire d’Ethiopie, le coureur avait terminé 3e des deux dernières éditions des 20km de Bruxelles.

Les deux autres marches du podium sont occupés par des athlètes belges. Sam Gabriëls décroche la médaille d’argent et boucle les 42,195 kilomètres en 2h 26 minutes et 14 secondes, lui, qui disputait dans la capitale belge, son premier marathon officiel. Benoît Haegeman, qui portait les couleurs de l’organisation “Tous à bord” complète le podium. Il bat également son record personnel sur le marathon, en parcourant le tracé bruxellois, qui avait été remanié pour cette 19e édition, en 2h 28 minutes et 17 secondes.

Chez les dames, la reine de l’édition 2024 se nomme Liz Romo. Elle signe un temps de 2h 51 minutes et 28 secondes, et empoche sa première victoire sur un marathon. Elle devance la Britannique, Helena Sexton, qui glisse la médaille d’argent et bat son meilleur chrono personnel en franchissant la ligne d’arrivée après 3h 07 minutes et 34 secondes de course. Le bronze est arraché par Stéphanie Garnier, qui à l’arrivée, s’est dite fière de sa performance à Bruxelles, elle qui a couru les 42,195 kilomètres en 3h 09 minutes et 07 secondes.

Durant cette journée, un semi-marathon était également organisé, et c’est le Belge, triple vainqueur des 20 km de Bruxelles, Amaury Paquet, qui a enfilé les lauriers du gagnant, en 1h 05 minutes et 28 secondes. La couronne de la gagnante est revenue à la Namuroise, Valentine Mathy. Elle gagne le semi-marathon en 1h 16 minutes et 29 secondes.

Au total, le Brussels airport marathon&Half-marathon, qui avait également mis en place une course de 7 kilomètres, a attiré 18500 participants. Du jamais vu dans l’histoire de cet événement.

■ Reportage de L.Vandormael, A. D’Haeseleer, et P.Bourrières