Pro League : les supporters visiteurs interdits jusqu’à la fin de l’année

La Pro League interdit le déplacement des supporters visiteurs jusqu’à la fin de l’année.

En réponse aux débordements des supporters constatés, notamment, dimanche lors du duel (arrêté à la 88e) entre le Standard et Charleroi, et l’autre derby, anversois entre le Beerschot et l’Antwerp, la Pro League a décidé “qu’à partir de la prochaine journée de championnat et jusqu’à la fin de l’année civile, plus aucun supporter visiteur ne serait autorisé lors de tous les matchs de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League et Croky Cup)”.

Belga – Photo : Belga