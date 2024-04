Un collectif de supporter de l’Union Saint-Gilloise s’inquiète du futur du club, sans le stade du Bempt

“Nous sommes supporters de l’USG, dans toute sa diversité. Certains d’entre nous l’ont hérité, de génération en génération et ont découvert les tribunes alors qu’elles portaient encore des couches-culottes. Nous parlons français, anglais, espagnol, néerlandais, italien ou arabe. En tribune, nous le chantons : le Marien est notre maison, la RUSG notre passion”, sont les premiers mots du communiqué.

Le collectif s’inquiète de l’avenir du club qu’il supporte et reconnaît que le stade Marien n’est plus adapté aux critères de sécurité, et qu’il ne peut plus accueillir tous ceux qui le souhaiteraient dans de bonnes conditions. “Nous savons, le coeur déchiré que notre avenir sera bâti dans d’autres lieux”. Et les membres du collectif s’inquiète quant à l’endroit. “Nous voulons un stade répondant aux valeurs que nous défendons et nous représentant, durable et accessible”.

Et pour eux, la solution idéale est celle du stade du Bempt, situé à Forest. “Le club annonce répondre aux exigences imposées par les instances politiques. Mais force est de constater que les mois passent, mais les perspectives d’une solution pérenne sont quasiment nulles, et cela nous inquiète.”

“Le temps passé sans solution concrète pourrait être fatal. Il n’est pas encore trop tard ,il faut que nos décideurs politiques agissent. L’opportunité qui s’offre au Bempt risque de ne pas se représenter. C’est aujourd’hui ou maintenant. Maintenant ou jamais”, conclut le communiqué.

Rédaction