Plus de 45.000 personnes inscrites pour les 20km de Bruxelles : un record

La mythique course belge des 20 km de Bruxelles revient dimanche dans la capitale pour une 44e édition. Cette année, plus de 45.000 personnes se sont inscrites, “un record“, ont souligné les organisateurs.

Des coureurs et marcheurs venant de quelque 90 pays différents défileront dans les rues de Bruxelles. Environ 42% des participants sont des femmes, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2023.

“La catégorie des marcheurs, lancée à la suite du Covid, est un succès puisqu’ils seront près de 8.000 à traverser les rues arborées de la capitale en marchant“, ont indiqué les organisateurs.

Départ officiel à 10h

Le départ officiel est donné à 10h00. Le départ des handisports sera, lui, donné à 09h30, tandis que les marcheurs démarreront à 10h50. De son côté, la Croix-Rouge a mobilisé 430 volontaires (secouristes, ambulanciers, médecins, infirmiers, etc.) avec l’appui de plusieurs hôpitaux bruxellois. Un poste de soins sera campé à l’arrivée, sous les arcades du Cinquantenaire.

La totalité du parcours sera également pourvu de 13 postes de soins, complétés par des équipes médicales, des ambulances ou encore des équipes d’intervention à l’arrivée.

Transports en commun renforcés

D’un point de vue mobilité, le réseau de la Stib a annoncé renforcer certaines lignes, soit les métros 1 et 5 ainsi que la ligne de tram 81. Pour permettre le passage des coureurs, certaines perturbations sont par ailleurs à prévoir sur certains tronçons des lignes de tram 7, 8 et 81.

Les lignes 92 et 93 seront également interrompues entre Louise et Botanique jusqu’à 13h00, et les voyageurs pourront emprunter les métros 2 et 6 entre ces arrêts. Les bus 12, 17, 21, 27, 33, 34, 38, 41, 54, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 79, 80 et 95 seront aussi impactés par l’événement.

