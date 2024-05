La Stib renforce ses lignes de métro et tram pour les 20 km de Bruxelles

Métros et trams renforcés

Les 20 km de Bruxelles prendront possession de la capitale, ce dimanche 26 mai. Pour s’y rendre, il est conseillé d’emprunter les transports publics, qui seront renforcés pour permettre aux nombreux participants et à leurs supporters de se déplacer jusqu’au point de départ, de prendre place le long du parcours et de rentrer chez eux après l’événement.

Les lignes de métro 1 et 5 seront renforcées entre 8 h 30 et 16 h. Les métros circuleront toutes les 6 minutes, soit un passage toutes les 3 minutes sur le tronçon commun, entre Gare de l’Ouest et Merode. Des renforts sont également prévus sur la ligne de tram 81 entre 8 h et 18 h.

Bus et trams déviés

Le passage des coureurs et l’organisation de l’événement nécessiteront des coupures et déviations sur certaines lignes de tram et de bus :

La ligne 7 sera interrompue entre Buyl et Vanderkindere jusqu’à 13 h 30, des bus navettes circuleront entre ULB et Vanderkindere ;

La ligne 8 sera interrompue entre Legrand et Buyl jusqu’à 13 h 30 et entre Wiener et Musée du Tram jusqu’à 17 h 00 ;

La ligne 81 sera limitée à Merode et ne continuera pas son trajet vers Montgomery jusqu’à 16 h 30 ;

Les lignes 92 et 93 seront interrompues entre Louise et Botanique jusqu’à 13 h, les voyageurs pourront emprunter les lignes de métro 2 et 6 entre ces arrêts.

Les lignes de bus 12, 17, 21, 27, 33, 34, 38, 41, 54, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 79, 80 et 95 seront également impactées par l’événement.

