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Match États-Unis – Belgique : Amadou Onana souffre d’une déchirure du ligament croisé

Amadou Onana a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit lors du huitième de finale de la Coupe du monde remportée 1-4 par la Belgique contre les États-Unis lundi, a révélé The Athletic.

Onana a dû quitter la pelouse à la 21e minute. Il est réapparu en bord de pelouse plus tard dans le match avec des béquilles et un gros bandage autour du genou droit. La crainte d’une grave blessure était présente. Romelu Lukaku a rendu hommage à Onana en brandissant son maillot après avoir marqué le quatrième but.

Onana a été titularisé lundi contre les Etats-Unis. Il avait commencé le match d’ouverture contre l’Egypte (1-1), mais avait été remplacé après 56 minutes. Il était resté sur le banc contre l’Iran (0-0) puis était monté au jeu contre la Nouvelle-Zélande (victoire 5-1) et le Sénégal (victoire 3-2).

Cette blessure est un coup dur aussi pour son club, Aston Villa, qui devra se passer du milieu de terrain pendant plusieurs mois.

Les Diables Rouges rencontreront vendredi l’Espagne en quarts de finale.

Belga 

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