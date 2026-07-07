Avec un doublé de De Ketelaere, la Belgique efface les USA et se hisse en quarts

Sans trembler, les Diables Rouges ont disposé des Etats-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 lundi à Seattle (1-4). Grâce notamment à un doublé de Charles De Ketelaere en première période, les Belges se hissent en quarts de finale. Ils y défieront l’Espagne, tombeuse un peu plus tôt lundi du Portugal (0-1), vendredi midi à Los Angeles (21h00 heure belge).

Dès la première minute, Timothy Castagne a frappé de l’entrée du rectangle, et le gardien états-unien Matt Freese a dû s’employer pour l’écarter. Plus incisifs au milieu de terrain, les Belges se sont procuré une nouvelle opportunité mais Youri Tielemans n’a pas eu le pied assez ferme pour reprendre un ballon en retrait de Dodi Lukebakio (8e). La défense américaine a continué à subir les assauts adverses et a mal renvoyé un ballon de Leandro Trossard. Nicolas Raskin a alors surgi dans le rectangle et décalé De Ketelaere, qui a ouvert le score en une touche de balle (9e, 0-1). Une fois devant au tableau d’affichage, la Belgique a davantage contrôlé mais a perdu Amadou Onana, blessé au genou et remplacé par Hans Vanaken (21e).

Au retour de la pause fraîcheur, Brandon Mechele a fait faute sur Folarin Balogun devant la demi-lune et Malik Tillman a égalisé sur le coup-franc consécutif, d’une frappe déviée par la tête de Hans Vanaken (31e, 1-1). Les Diables ont cependant immédiatement réagi: Trossard a fixé la défense et éliminé un adversaire à gauche avant de centrer et de trouver De Ketelaere, qui a propulsé le ballon au fond des filets de la tête (33e, 1-2). Dans la foulée, Raskin a manqué de peu le break sur un corner de Tielemans, mais Freese est resté vigilant (39e). De même, Lukebakio n’a pas trouvé le cadre en reprenant de la tête un coup-franc (43e). Côté USA, Balogun, idéalement placé, a tiré au-dessus (45e). Moins dangereux, les Diables ont toutefois terminé la première période le pied sur le ballon, même si Balogun a créé deux fois le danger en profondeur, en vain.

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Les joueurs de Mauricio Pochettino ont joué plus haut en début de deuxième mi-temps mais ils se sont toujours heurtés à la défense belge, à l’image d’une bonne intervention de Tielemans sur Pulisic devant le rectangle (54e). De Ketelaere, déjà auteur d’un doublé, a ensuite offert le troisième but belge à Vanaken: parti en profondeur, l’attaquant de l’Atalanta a été devancé sur le ballon par Freese, mais a pressé le portier américain et celui-ci a dégagé sur le N.20 belge, qui a placé le ballon dans le but vide de loin (61e, 1-3).

Rudi Garcia, qui avait choisi de se passer des services de Romelu Lukaku, Jeremy Doku et Kevin De Bruyne au coup d’envoi, a lancé les deux premiers à 20 minutes de la fin. Ceux-ci ont tenté de profiter des espaces laissés libres dans le dos du bloc américain, obligé de jouer plus haut pour tenter de revenir dans le match, mais ont été trop imprécis balle au pied et, peu à peu, les Etats-Unis ont mis la pression sur le rectangle des Diables. D’une belle reprise de volée qui a échoué à quelques centimètres du cadre, Sebastian Berhalter a d’abord fait trembler la défense (79e). Balogun a ensuite profité d’une erreur de Mechele pour partir seul en profondeur à gauche, mais il n’a pas réussi à tromper Courtois (82e).

En contre, Lukaku puis Trossard ont buté sur la défense adverse (85e). Le N.9 des Diables n’a pas baissé les bras et a inscrit le quatrième but belge en récupérant le ballon aux abords de la surface avant de tromper Freese du pied droit (90e3, 1-4).

La Belgique disputera son quatrième quart de finale au Mondial et tentera de se hisser dans le dernier carré pour la troisième fois après 1986 (4es) et 2018 (3es). Ils avaient déjà éliminé les Etats-Unis en huitièmes en 2014 avant de sortir face à l’Argentine en quart de finale.

Les Etats-Unis étaient la dernière des trois nations hôtes à être encore en lice après les éliminations du Canada (par le Maroc samedi) et du Mexique (par l’Angleterre dimanche), également au stade des huitièmes de finale. Les USA avaient déjà été éliminés en huitièmes lors de leur première organisation du Mondial en 1994. Ils n’ont plus atteint les quarts de finale du tournoi planétaire depuis 2002.

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L’avant match avait été marqué par la présence de Folarin Balogun dans le groupe états-unien. L’avant-centre avait été expulsé lors du seizième de finale contre la Bosnie-Herzégovine et devait être suspendu lors du huitième, mais la FIFA a annoncé dimanche qu’elle levait cette sanction, créant une polémique mondiale, notamment parce que le président américain Donald Trump a appelé celui de la FIFA Gianni Infantino pour demander de réexaminer la suspension. L’Union belge a fait appel de cette décision plus tôt lundi mais la fédération internationale a jugé cette demande “irrecevable”.

Belga