Qualification du Maroc en quarts de finale: des milliers de supporters célèbrent la victoire à Bruxelles

Le Maroc a battu, ce samedi soir, le Canada et a été le premier pays à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un doublé d’Azzedine Ounahi et un but tardif de Soufiane Rahimi (0-3). Au coup de sifflet final, ce fut l’explosion de joie pour les fans.

Les supporters marocains ont été nombreux à fêter cette belle victoire à plusieurs endroits de Bruxelles. La foule rouge et verte était rassemblée à Molenbeek avec des drapeaux et des fumigènes. L’épicentre des festivités était à Étangs Noirs, mais de nombreux Marocains se sont aussi dirigés vers la Bourse, sur les marches du bâtiment. D’autres ont célébré cette victoire en circulant en voiture et scooters, en klaxonnant et en faisant voler les drapeaux marocains aux fenêtres.

Un dispositif policier était présent sur place pour encadrer la fête, craignant d’éventuels débordements. Par mesure de précaution, des stations de métro ont été fermées, dont la station Étangs Noirs, puis les stations Aumale et Osseghem, plus tard. Plusieurs lignes de bus ont aussi été déviées.

Prochain rendez-vous pour les supporters marocains : le match en quarts contre la France qui a battu le Paraguay cette nuit. Ce sera le mercredi 9 juillet à Boston.

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