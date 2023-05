Les 12km d’Anderlecht, c’est le 23 juin prochain !

L’été approche à grands pas et avec lui, la 6ème édition des 12km d’Anderlecht.

“Pour cette 6ème année des 12km d’Anderlecht, nous avons préparé un événement exceptionnel pour en faire la meilleure édition à ce jour“, déclare Julien Milquet, Echevin des Sports. “En plus du passage incontournable par le stade du RSCA, le parcours proposé est sans aucun doute l’un des plus beaux à Bruxelles.”

Neerpede, le Hall of Fame, le Lotto Park, le Parc Astrid… sans oublier la piste d’athlétisme et le Westland Shopping, chaque kilomètre vous réserve une belle découverte de la commune d’Anderlecht. À 19h, les coureurs auront la chance de s’élancer sur le parcours de 5 ou 12 km, selon leur choix.

“Les parcours de notre course sont une véritable invitation à redécouvrir Anderlecht et à explorer les merveilles souvent méconnues de notre commune“, explique Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht. “Les 12km d’Anderlecht sont une occasion unique de rassembler la communauté locale et les visiteurs dans une atmosphère sportive et festive” conclut le Bourgmestre.

Le village de départ ouvrira ses portes dès 17h, offrant aux coureurs et aux visiteurs des foodtrucks et des animations pour une ambiance conviviale. De plus, une course de 400 mètres et de 800 mètres destinée aux plus petits se déroulera à 18h30, au cœur même du village. Les inscriptions pour la course sont ouvertes depuis ce mardi 16 mai.

