Le RSC Anderlecht s’associe à Damso pour de futurs projets autour de la jeunesse bruxelloise

Le RSC Anderlecht annonce la mise en œuvre d’une nouvelle collaboration, non pas avec une entreprise, mais avec le chanteur bruxellois Damso. Le club de D1A souhaite ainsi, via cette collaboration, mettre en avant les jeunes talents bruxellois et mieux refléter la jeunesse de la capitale. “Le rappeur basé à Bruxelles est une source d’inspiration immensément populaire pour une jeune génération de cultures diverses à Bruxelles, en Belgique et bien au-delà encore“, rappelle le RSCA.

Cette collaboration prend vie avec la conception d’un nouveau maillot, en noir et or, qui sera porté par les joueurs anderlechtois lors des rencontres de Conference League du club. Mais ce n’est pas tout. Cette collaboration “vise à étendre davantage le monde du RSC Anderlecht au sein et au-delà du football”. L’équipe annonce des futurs projets “axés sur la jeunesse”, dont un projet qui “aboutira à un nouveau foyer et point de repère pour le football et d’autres sports de rue dans la ville”.

Une campagne autour de la révélation de cette collaboration a également été menée par des Bruxellois, à savoir la cinéaste Heleen Declercq et le photographe Jules Emile.

Gr.I. – Photo : RSCA Studios/Jules Emile