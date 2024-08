Jupiler Pro League : un premier derby bruxellois qui sera chaud ce dimanche

Les plus grosses affiches sont programmées dimanche avec, entre autres, deux derbys : le choc brugeois entre le Club et le Cercle (13h30) et celui entre l’Union et Anderlecht (18h30).

Dimanche, place à la journée des derbys. À 18h30, tous les regards seront tournés vers le Parc Duden, où l’Union (5e, 8 points) accueillera le voisin Anderlecht. L’équipe de Sébastien Pocognoli cherche encore son rythme, tandis que le RSCA, avec dix points en quatre matchs, occupe la première place du championnat.

Avant ce derby bruxellois, le stade Jan Breydel à Bruges sera à 13h30 le théâtre du choc entre le Club (8e, 7 points) et le Cercle (14e, 4 points). Les ‘Blauw en Zwart’ ont réalisé un début de saison timide avec un match nul et deux défaites, avant de se rattraper avec des victoires contre l’Antwerp et Dender.

A 16h00, entre les deux derbys, La Gantoise (11e, 6 points) et l’Antwerp (10e, 6 points) offriront le deuxième choc du ‘Super Sunday’. Courtrai (12e, 6 points) et Saint-Trond (15e avec 2 points) clôtureront cette sixième journée à 19h15 au stade des Éperons d’Or.

Deux jours avant cela, Genk et Westerlo, le co-leader surprise du championnat, lanceront vendredi (20h45) la sixième journée de la Jupiler Pro League.

Thorsten Fink a débuté la saison à Genk avec sept points en quatre matchs. Contre Westerlo, les Limbourgeois espèrent signer une troisième victoire de rang. Les Campinois de Timmy Simons ont, quant à eux, commencé leur saison de la meilleure des manières avec dix points en cinq rencontres.

Samedi, Malines (13e, 5 points) accueillera Charleroi (3e, 9 points) à 16h00. La deuxième rencontre opposera le Beerschot, lanterne rouge toujours en quête d’un premier succès (1 point), au promu Dender (4e, 8 points) à 18h15. Le dernier match de la journée (20h45) verra Oud-Heverlee Louvain (9e, 7 points) recevoir le Standard (6e, 8 points).

