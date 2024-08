Football : Anderlecht s’impose 1-2 face à l’Antwerp et rejoint Westerlo en tête avec 6 points

Anderlecht est venu s’imposer 1-2 à l’Antwerp, dimanche, en match de la 2e journée de la Jupiler Pro League de football. Grâce à cette deuxième victoire, le RSCA compte le maximum de 6 points et rejoint Westerlo au sommet du classement. L’Antwerp reste à 3 points, récoltés lors de la première journée à Charleroi (0-1).

Dimanche, Anderlecht a profité d’un but contre son camp de Lammens (25e) pour prendre l’avance. Kerk a égalisé à la 34e, en conclusion d’un beau mouvement collectif, et le remplaçant Ashimeru a offert la victoire aux Mauves à la 80e à la suite d’une perte de balle de Chery et un assist de Verschaeren. Une semaine après avoir joué en remporté son premier match de la saison à huis clos (1-0 face à Saint-Trond), Anderlecht affichait deux changements dans a composition : le nouveau défenseur central serbe Jan-Carlo Simic était aligné aux côtés de Vertonghen tandis que Stroeykens était préféré à Angulo en attaque. Ashimeru, renvoyé sur le banc, s’est rappelé au bon souvenir de Riemer en marquant le but victorieux cinq minutes après être monté au jeu.

Le Grand Old a pris le début de match à son compte Kerk, Janssen, Ondrejka et Doumbia ne parvenaient toutefois pas à trouver l’ouverture. Les Mauves avaient été très heureux lorsqu’un bel effort de Sardella offrit l’occasion à Dolberg dont la reprise était repoussée par Lammens qui finalement détournait le ballon dans son propre but. Après l’égalisation méritée de Kerk, l’Antwerp a continué à faire le jeu mais s’est heurté à une formation anderlechtoise bien organisée.

A la reprise, Anderlecht s’est montré plus réaliste que son adversaire qui laissa encore passer sa chance notamment avec Chery (70e) et Costa (71e). Après l’envoi sur le poteau de Dolberg (74e), Ashimeru conclut l’une des rares réelles occasions bruxelloises.

Belga/Photo Belga