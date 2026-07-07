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Le roi Philippe ira supporter les Diables Rouges à Los Angeles contre l’Espagne

Sans trembler, les Diables Rouges ont disposé des Etats-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 lundi à Seattle (1-4). Grâce notamment à un doublé de Charles De Ketelaere en première période, les Belges se hissent en quarts de finale. Ils y défieront l’Espagne, tombeuse un peu plus tôt lundi du Portugal (0-1), vendredi midi à Los Angeles (21h00 heure belge).

Le roi Philippe sera présent vendredi à Los Angeles pour supporter la Belgique face à l’Espagne en marge du quart de finale de la Coupe du monde, a annoncé mardi le Palais dans un communiqué.
Les Diables Rouges ont obtenu leur qualification pour les quarts après avoir battu en huitièmes de finale les États-Unis, pays organisateur, sur le score de 4-1. De leur côté, les Espagnols ont battu le Portugal (1-0). La rencontre Espagne-Belgique se déroulera à 21h00, heure belge, dans le SoFi-stadion de Los Angeles.

Belga

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