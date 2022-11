Le Mondial débute ce dimanche au Qatar : qui seront les Bruxellois sur le terrain ?

Les Diables rouges jouent leur premier match ce mercredi, face au Canada.

Elle est sûrement la Coupe du Monde de football la plus décriée de l’histoire récente : impact climatique, droits de l’homme, conditions de vie des travailleurs, période hivernale, etc. Si l’on constate un réel manque d’engouement chez nous pour ce Mondial au Qatar, son coup d’envoi est néanmoins donné ce dimanche soir, à Doha.

Ainsi, le match inaugural Qatar-Équateur se joue ce dimanche au Al-Bayt Stadium à Al-Khor, après que ce lieu ait accueilli la cérémonie d’ouverture “mêlant tradition qatarie et culture universelle“, selon les organisateurs.

Onze Bruxellois ou ex-Bruxellois, sur le terrain

Au total, ce sont vingt-six Diables rouges que le sélectionneur fédéral, Roberto Martinez, a emmené avec lui au Qatar, pour défendre nos couleurs lors de cette première Coupe du Monde hivernale. Ceux-ci se sont envolés il y a quelques jours, d’abord pour le Koweït où ils se sont inclinés face à l’Égypte.

Parmi les Diables sélectionnés par le coach Roberto Martinez, on retrouve onze joueurs bruxellois ou ayant/ ayant eu un lien avec la capitale, qui tenteront de faire briller l’Iris bruxelloise au Mondial, outre le Noir-Jaune-Rouge.

Ils sont nés à Bruxelles

Ainsi, trois joueurs sont directement originaires de Bruxelles. Le plus jeune est Youri Tielemans, 25 ans, aujourd’hui milieu de terrain à Leicester City. Il est né à Leeuw-Saint-Pierre en 1997 d’une famille bruxelloise, et a réalisé son parcours junior au Sporting d’Anderlecht entre 2002 et 2013. En juillet 2013, il débute à Anderlecht son parcours professionnel, et restera au Lotto Park jusqu’en 2017, année de son départ vers l’AS Monaco.

L’ailier gauche de l’Atlético Madrid, Yannick Carrasco, a également vu le jour dans la région-capitale. Ce presque trentenaire (29 ans) est né en 1993 à Ixelles, d’un père portugais et d’une mère espagnole. Il n’a néanmoins jamais joué dans une équipe bruxelloise.

À l’inverse de Michy Batshuayi (29 ans), né à Bruxelles et qui aura passé sa jeunesse dans les stades de la capitale. Aujourd’hui attaquant au Fenerbahçe SK (Turquie), il a réalisé son parcours junior entre le RFC Evere (2003-2004), le RUSA Schaerbeek (2004-2005), le FC Brussels (2005-2006, puis 2007-2008) et le RSCA (2006-2007), avant de quitter Bruxelles pour le Standard de Liège où il débutera son parcours senior.

Deux joueurs du RSC Anderlecht

Parmi le reste de la sélection nationale, on retrouve aussi deux joueurs qui évoluent actuellement dans une équipe bruxelloise.

Ainsi, Zeno Debast (19 ans) est aujourd’hui défenseur central au RSC Anderlecht, depuis 2020. Il a aussi achevé son parcours junior à Neerpede (2010-2020), après deux années au KSK Halle (2008-2010), sa ville de naissance.

De même, Jan Vertonghen (35 ans) fait partie de la sélection de Roberto Martinez, lui qui fait partie des Diables rouges depuis 2007. S’il est originaire de Saint-Nicolas et a surtout réalisé un parcours flamand, puis international, il est défenseur central au RSC Anderlecht depuis septembre 2022.

D’autres Diables ont évolué dans des équipes bruxelloises

Enfin, plusieurs Diables rouges sélectionnés pour le Mondial au Qatar sont forts d’une expérience dans des clubs bruxellois. Tous ont, en effet, évolué en parcours junior et/ou senior au RSC Anderlecht.

On retrouve ainsi Wout Faes (24 ans, défenseur central à Leicester City, en junior à Anderlecht entre 2012 et 2016 et senior entre 2016 et 2018), Leander Dendoncker (27 ans, milieu de terrain à Aston Villa, en junior à Anderlecht entre 2009 et 2013 et senior entre 2013 et 2019), de même que Jérémy Doku (20 ans, ailier au Stade rennais, en junior à Anderlecht entre 2012 et 2018 et senior entre 2018 et 2020) et Romelu Lukaku (29 ans, attaquant à l’Inter Milan en prêt de Chelsea, passé en junior à Anderlecht entre 2006 et 2009 et senior entre 2009 et 2011).

À noter aussi le parcours en junior à Anderlecht de Dries Mertens (1998-2003, aujourd’hui attaquant au Galatasaray, 35 ans), tandis qu’Amadou Onana (21 ans), actuel milieu défensif au Everton FC, aura évolué en junior au Sporting entre 2013 et 2015, puis au Racing White Star de Bruxelles entre 2015 et 2016.

Moussa N’Diaye jouera pour le Sénégal.

Reste à signaler aussi qu’un joueur évoluant à Bruxelles défendra les couleurs d’une autre nation qualifiée pour le Mondial 2022 : il s’agit de Moussa N’Diaye, qui évolue au RSC Anderlecht, et qui jouera pour le Sénégal

Quant à l’ensemble des équipes du pays, à noter la sélection de William Pacho (Royal Antwerp) et Angelo Preciado (KRC Genk) pour l’Équateur ; Vincent Janssen (Royal Antwerp) et Noa Lang (Club Bruges) pour les Pays-Bas ; Ali Gholizadeh (Royal Charleroi CP) pour l’Iran ; Gerardo Arteaga (Genk) pour le Mexique ; Andreas Skov Olsen (Club Bruges) pour le Danemark ; Daniel Schmidt (Saint-Trond VV) et Ayase Ueda (Cercle Bruges) pour le Japon ; Liam Fraser (KMSK Deinze), Tajon Buchanan (Club Bruges) et Cyle Laren (Club Bruges) pour le Canada ; Selim Amallah (Standard de Liège) et Bilal El Khannouss (KRC Genk) pour le Maroc ; Samuel Gouet (KV Malines) pour le Cameroun ; et Abdul Nurudeen (KAS Eupen), Denis Odoi (Club Bruges), Elisha Owusu (La Gantoise) et Kamal Sowah (Club Bruges) pour le Ghana.

