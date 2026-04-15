L’ACFF devient Football francophone amateur (FFA)

L’Association des clubs francophones de football (ACFF), en charge du football amateur en fédération Wallonie-Bruxelles, a décidé de changer d’identité. Son nouveau nom est Football francophone amateur (FFA). Il a été dévoilé mercredi à Tubize. Son logo a aussi été revu et modernisé.

“Ce nouveau nom, Football Francophone Amateur, dit l’essentiel de ce que nous sommes : une communauté unie autour d’une même passion, ancrée dans nos territoires et nos valeurs. C’est une identité claire, fière et accessible à tous — joueurs, clubs, supporters et bénévoles qui font vivre le football au quotidien. Une nouvelle page s’ouvre, avec les mêmes valeurs et un horizon encore plus large“, a déclaré Philippe Godin, le président du FFA.

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“FFA, ce n’est pas qu’une nouvelle identité, c’est une transformation. Nous voulons une organisation plus lisible, plus cohérente et surtout plus utile pour les clubs et tous les acteurs du terrain. L’enjeu est clair : moderniser notre fonctionnement, renforcer notre impact et coller aux réalités du football amateur d’aujourd’hui“, selon Benjamin Vasseur, administrateur délégué du FFA.

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