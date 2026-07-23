Keo Boets rejoint l’Union Saint-Gilloise : “Une opportunité unique pour moi”

Le gardien belge de 22 ans aura désormais l’occasion de côtoyer le plus haut niveau du foot belge.

Keo Boets a signé un contrat d’une saison avec l’Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique. Il vient compléter le groupe des gardiens bruxellois pour la prochaine saison, a annoncé l’USG jeudi sur son site officiel.

“C’est une opportunité unique pour moi”, a réagi le portier belge. “Je suis heureux de retrouver le football professionnel, surtout dans l’un des meilleurs clubs de Belgique. Mon rôle au sein du groupe est clair et je me sens déjà très bien intégré. Pouvoir m’entraîner à ce niveau est une expérience d’apprentissage incroyable.”

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Boets a été formé dans les équipes de jeunes de Saint-Trond avant de signer un contrat avec Jong Genk en 2023. Il a ensuite évolué à Thes Sport et à Dessel Sport, où il a disputé 12 rencontres (21 buts encaissés) en Nationale 1 (troisième niveau belge) et 3 matchs de Croky Cup (5 buts encaissés) la saison dernière.

Le gardien compte également trois sélections avec l’équipe nationale belge U19.

Belga – Photo : Belga Image