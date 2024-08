JO 2024: “Toujours possible de faire mieux qu’à Tokyo”, estime Jean-Michel Saive

Il y a trois ans, le Team Belgium avait décroché sept médailles, dont trois en or, et 26 tops 8 dans la capitale du Japon. A Paris, après six jours de compétition, les Belges ont remporté trois médailles (l’or et le bronze pour Remco Evenepoel dans le contre-la-montre en cyclisme sur route et le bronze pour Gabriella Willems en -70 kg en judo) et 13 top 8.

Avant le début des Jeux Olympiques de Paris, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) avait fait part de sa volonté de “faire mieux qu’à Tokyo”.

“C’est bien sûr encore possible de faire mieux qu’à Tokyo”, a déclaré jeudi Jean-Michel Saive, le président du COIB, présent à l’Olympic Festival sur la plage de Middelkerke. “Nous avons vécu une journée fantastique avec Remco et Wout. La médaille de Gabriella hier a aussi été un moment fantastique. Mais les Jeux sont encore longs. Il y a encore plein d’athlètes qui vont seulement entrer en compétition et d’autres qui ont déjà bien entamé leur parcours, comme les hockeyeurs et les hockeyeuses. L’athlétisme va seulement commencer, il y a encore le cyclisme sur route et sur piste, le golf, le jumping… Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Nous ferons le bilan à la fin des Jeux et pas au milieu”.

“On ne peut pas comparer avec Tokyo, où le calendrier était différent”, dit pour sa part Cédric Van Branteghem, le CEO du COIB.

“Par exemple, la finale en gymnastique (avec Nina Derwael aux barres asymétriques, ndlr) n’a pas encore eu lieu alors que c’était le cas à Tokyo. Il y a aussi Emma Plasschaert qui vient de débuter en voile. Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes très satisfaits”.

Au-delà du bilan belge, Jean-Michel Saive se réjouit des Jeux dans l’ensemble. “Il y a une ambiance incroyable, dans des endroits fantastiques. Les volontaires sont d’une extrême gentillesse. La cérémonie d’ouverture était mythique. C’est vraiment incroyable de vivre les Jeux de l’intérieur de cette façon à Paris. Chapeau à eux ! “, a lancé l’ancien pongiste.

Belga