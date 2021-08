Jeux Olympiques : les Belgian Cheetahs en finale du 4X400m avec un record de Belgique

Les Belgian Cheetahs se sont brillamment qualifiées pour la finale du relais 4X400m en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo, jeudi avec un record de Belgique.

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et la Bruxelloise Camille Laus, dans cet ordre, ont couru en 3:24.08, soit un nouveau record de Belgique, effaçant le 3:26.58 réussi par Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus aux championnats du monde à Doha le 5 octobre 2019.

Elles terminent derrière la Pologne, victorieuse de cette première série en 3:23.10 et Cuba, 2e en 3:24.04. Les Belgian Cheetahs disposent du 8e et dernier temps des finalistes. Le meilleur chrono a été réussi dans la deuxième série, beaucoup plus rapide, par les Etats-Unis en 3:20.86 devant la Jamaïque 3:21.95, la Grande-Bretagne 3:23.99, qualifiés à la place, les Pays-Bas 3:24.01 et le Canada 3:24.05, qualifiés au temps.

► À lire aussi | Nafi Thiam en tête de l’heptathlon avant la dernière épreuve

Privée de celle qui devait les porter plus haut, la Bruxelloise Cynthia Bolingo blessée, les relayeuses du 4×400 m peuvent compter sur les très belles conditions affichées à Tokyo par Imke Vervaet et Paulien Couckuyt et celle retrouvée de Camille Laus dans les séries.

Les Belgian Cheetahs s’étaient classées 5e de leurs premiers championnats du monde en 2019 à Doha.

Avec Belga – Photo : Belga