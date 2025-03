Jan Vertonghen mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison : “Je ne peux plus jouer une année de plus”

Jan Vertonghen a annoncé mardi mettre fin à sa carrière, longue de 18 ans. L’ancien Diable Rouge, 37 ans, a évoqué une “lassitude physique et mentale” qui le force à arrêter à la fin de la saison, mardi en conférence de presse au Lotto Park d’Anderlecht.

“J’ai été très longtemps blessé. J’ai eu le temps de beaucoup réfléchir ces derniers mois, mais prendre ma décision a été assez rapide. Il est évident que je ne peux pas jouer une année de plus au niveau auquel je veux être. J’ai une douleur constante au talon d’Achille et dans les deux chevilles. Il n’est pas question de subir une année de plus.” Les soucis physiques de Vertonghen ont logiquement entraîné une usure mentale. “Ma tête se vide à cause de mon physique. Si jamais il y avait eu la possibilité de continuer, je l’aurais fait, mais ce n’est pas le cas, pas assez pour être le joueur que je veux“.

Le défenseur central veut désormais se concentrer sur la fin de la saison avec le Sporting. “Maintenant que je suis libéré de cette pression, je peux me concentrer sur le football. Je veux jouer les 11 matches restants (les 10 matchs de playoffs et la finale de la Coupe de Belgique, ndl.r) mais je sais que je ne pourrai pas tout jouer. Si je suis à 80, 70 ou 60%, je ne suis pas meilleur que les joueurs qui ont fait toute la saison, mais j’espère quand même jouer plus d’un match.“

Vertonghen détient le record de caps en équipe nationale avec 157 apparitions sous le maillot des Diables Rouges. Le défenseur avait rejoint Anderlecht en 2022 et a joué 77 matchs avec les Mauves. Longtemps blessé, il n’a participé qu’à 4 rencontres de championnat cette saison.