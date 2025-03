Rencontre avec des doulas, une profession encore très méconnue

À l’occasion de la semaine mondiale des Doulas, rencontre avec ces professionnelles qui accompagnent les femmes avant, pendant et après l’accouchement.

Il s’agit d’un métier qui est encore très peu connu, mais qui se développe de plus en plus. “On a une posture d’écoute, d’accueil. On créé des espaces où on guide, on soutient et on informe les parents en complémentarité avec un suivi médical”, explique Nadège De Bonte, doula.

Parmi les raisons qui poussent les femmes à faire appel à Nadège, on retrouve le besoin d’être entourées ou encore la recherche d’un autre type de soutien. Les doulas, c’est un espace neutre, sans jugement.

■ Reportage de Jim Moskovics, Victoria Goor, Charles Carpreau et Corinne De Beul