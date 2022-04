Hockey : le Léopold, sanctionné d’un forfait, conteste le règlement de l’ARBH

Le Léopold a perdu sa première place au classement du championnat de Belgique masculin de hockey sur gazon, suite à ce forfait infligé en raison d’une suspension de l’entraîneur Agustin Corradini.

C’est la douche froide pour le Léopold cette semaine. Leader de l’ION Hockey League, le championnat de Belgique masculin de hockey sur gazon, après sa victoire sur l’Antwerp (5-1), le club ucclois a finalement perdu cette première place, mardi, après la décision de l’ARBH, la fédération belge de hockey, de transformer ce succès en forfait 0-5. La faute à la suspension d’Agustin Corradini, l’entraîneur du Léopold, qui n’aurait pas dû coacher dimanche contre l’Antwerp.

“Agustin Corradini avait écopé d’une 3e carte jaune en tant que membre du staff lors du match de Division Honneur dames joué à 12h le même jour. Le Règlement Sportif stipule dès lors que celui-ci ne pouvait plus remplir aucune fonction de coaching dès la fin de ce match. Ce même coach figurait néanmoins quand même sur la feuille de match du match messieurs Léopold-Antwerp démarrant à 15h et y a coaché son équipe depuis le banc”, explique l’ARBH dans son communiqué pour justifier ce score de forfait à l’encontre du Léopold.

Deux jours après avoir appris cette décision, le Léopold a réagi, expliquant ne pas avoir agi intentionnellement. “La décision de l’ARBH a été notifiée au Léo à 13h59 le dimanche 10/4 par courriel, exclusivement à l’adresse mail de la secrétaire administrative du club qui ne travaille pas le dimanche, a fortiori un dimanche calme au milieu des vacances de Pâques. Cette personne n’a donc pris connaissance de ce mail que le lundi matin, moment où elle en a fait part à la direction du club. Mr Corradini a coaché l’équipe Hommes dimanche à 15h00 alors que ni lui ne personne au Léo n’avait connaissance de la décision de suspension de l’ARBH“, explique le club.

Le Léo va contester cette décision

“Il est quand même assez étonnant (…) que le fait que le coach, contrairement à un joueur, fasse l’objet d’une suspension n’apparaisse pas au moment de la préparation de la feuille de match, ce qui couperait court à toute possibilité d’erreur ou de malentendu. Il est tout aussi surprenant que le MO qui était le même pour les matches Dames et Messieurs n’ait pas été prévenu”, ajoute le Léopold pour plaider sa cause. “L’ARBH semble considérer que, dans la mesure où cette suspension est automatique, elle ne doit en réalité pas faire l’objet de la moindre notification envers les intéressés. Or, au contraire d’un joueur, qui ne peut jouer que pour un seul club, une suspension immédiate et automatique d’un coach peut avoir un impact sur d’autres clubs puisqu’il est fréquent qu’un coach officie dans différents clubs”, rappelle encore le club ucclois.

“Il eut été du devoir de l’ARBH, dans un tel contexte, de communiquer directement avec les organes officiels du club, l’existence de cette suspension et sa portée, en ce compris le fait qu’elle interdisait à Mr Corradini, qui rappelons-le, était déjà sur le terrain avec les joueurs, de coacher le match qui allait commencer. Le Royal Léopold Club marque donc son désaccord sur cette décision de l’ARBH et fera valoir ses droits dans ce dossier afin que la logique et l’équité sportive soient respectées”, conclut le Léo, désormais deuxième du classement de l’ION Hockey League à deux points du Waterloo Ducks, alors que la dernière journée de la phase classique du championnat doit se jouer le dimanche 24 avril. Le Léopold jouera contre le Dragons.

► Suivez toute l’actualité du hockey, tous les lundis à 18h50 dans C’est Hockey, et en replay sur notre site.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour