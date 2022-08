Football : le Bruxellois Amadou Onana transféré à Everton pour 40 millions d’euros

Formé au RSC Anderlecht et au White Star, le Belge de 20 ans avait quitté la Belgique en 2017 pour rejoindre Hoffenheim, Hambourg, Lille et, désormais, Everton.

Le médian belge Amadou Onana, ancien capitaine de l’équipe nationale belge des espoirs, va rejoindre la Premier League dès cette saison : le joueur de Lille a signé un contrat de cinq ans avec Everton, annonce le club anglais. Le jeune médian de 20 ans serait transféré pour un montant de 40 millions d’euros, selon divers médias anglais bien informés.

Amadou Onana, né au Sénégal et venu sur Bruxelles pour rejoindre son père, a été formé au RSC Anderlecht et au White Star avant de rejoindre Zulte Waregem à l’âge de 14 ans. Reconnu pour ses qualités, le jeune joueur belgo-sénégalais a été attiré par le TSG Hoffenheim, club de D1 allemande, qui l’a intégré à son centre de formation pour son 16e anniversaire. Après trois saisons, Onana a été transféré à Hambourg, en D2 allemande, pour un premier contrat professionnel qui lui a permis de disputer 26 matches avec trois buts au compteur.

Repéré par Lille, le médian rejoint le club français pour un montant estimé à 7 millions d’euros. Ce passage d’une saison chez les Dogues permet à Onana de disputer 41 matches avec 3 buts à la clé. Ses apparitions touchent également le sélectionneur des espoirs belges qui fait appel aux services d’Onana. Capitaine de la sélection nationale des moins de 23 ans durant la campagne qualificative pour l’Euro espoirs de 2023, il a pu faire ses débuts avec les Diables rouges en juin dernier lors du match amical contre les Pays-Bas.

“Lampard a joué un rôle dans mon choix”

Ses prestations en France et avec les Diables rouges ont convaincu Frank Lampard, entraîneur d’Everton, de transférer le joueur belge chez les Toffees dès cet été. “L’entraîneur a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu’il s’intéresse à moi et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses”, explique Onana par voie de communiqué. “C’est un sentiment immense de rejoindre Everton. Je sais que c’est un grand club, un des plus grands clubs d’Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années. Tout le monde m’a montré à quel point ils me voulaient. Le coach et le directeur sportif ont de l’ambition et cela correspond à mon caractère.”

Onana devient ainsi le quatrième joueur belge à rejoindre Everton après Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et Kevin Mirallas.

Gr.I. – Photo : Belga/Bruno Fahy