Foot : une victoire, mais pas de montée pour le RWDM Girls

Les Molenbeekoises terminent la saison de D2 par une victoire, mais avec la frustration de manquer de peu la montée.

Le RWDM Girls s’est imposé 2-1 face au RFC Liège pour conclure sa saison 2025-2026. Malgré ce succès, c’est plutôt la déception qui règne auprès des joueuses et du staff. C’est qu’il y avait encore un espoir de décrocher la 2e place synonyme de montée directe pour la D2. Mais le résultat dans l’autre match de ce tour final en a décidé autrement.

Les Molenbeekoises ont tout donné pour cette dernière sortie face à leur public sous un soleil de plomb. Il a néanmoins fallu attendre l’heure de jeu pour que le marquoir se débloque. D’abord grâce à Bouziri, ensuite via Haulani. Les Liégeoises ont fixé le score à 2-1 avec un but sur un corner, la dernière action du match.

■ Reportage de L. Dawidowicz et G. Flahaux