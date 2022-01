Faut-il boycotter les JO d’hiver et la Coupe du monde au Qatar ? “Il aurait fallu protester plus tôt”

Amnesty International a lancé un appel au boycott des Jeux Olympiques d’hiver en Chine et de la Coupe du monde de football au Qatar, vu les manquements aux droits humains de ces deux pays. Alors, la Belgique doit-elle suivre cet appel ? C’est le thème du duel de + d’Actu, ce lundi.

Pour débattre de cette thématique, Fabrice Grosfilley reçoit Grégory Bayet, chef d’édition chargé des sports au sein du groupe Rossel (Le Soir et Sudinfo), et Jean-Michel Dewaele, professeur de sciences politiques spécialisé en sport à l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

“Il faudra marquer le coup sur place, et en tant que média, nous aurons le devoir de ne pas nous laisser instrumentaliser par les Qataris“, explique Grégory Bayet, pour qui la Coupe du monde revêtira un intérêt médiatique encore plus important que les J.O. d’hiver, vu la popularité des Diables rouges. “Je suis surpris par certains joueurs qui se plaignent du comportement des Qataris, mais qui en même temps sont contents des investissements des Qataris, comme Toby Alderweireld qui va jouer dans ce pays”.

“Nous sommes dans un monde très hypocrite. Et les valeurs proclamées par le sport sont mises à mal quand on va au Qatar“, estime Jean-Michel Dewaele. “Mais le sport est devenu un secteur économique à part entière. Ce ne sont plus les valeurs sportives de De Coubertin”, rappelle-t-il. “Il aurait fallu protester plus tôt. On nous disait à l’époque que c’était loin… Mais il ne faut pas se taire et rappeler toutes les violations des droits de l’homme qui se manifestent”.

Grégory Bayet rappelle “l’hypocrisie” de certaines fédérations, comme l’Union belge de football qui va s’envoler pour un stage au Qatar, en mars prochain. Les deux invités s’interrogent également sur la décision des politiques de se rendre au Qatar si les Diables rouges vont jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde de football : “Ils étaient là lors des demi-finales du dernier Mondial en Russie”, rappelle Grégory Bayet.

