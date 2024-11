Europa League : l’Union Saint-Gilloise n’a “rien à perdre” face à l’AS Rome, selon Franjo Ivanovic

L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Franjo Ivanovic attend avec impatience la venue de l’AS Rome, jeudi (18h45) lors de la quatrième journée de la phase de ligue de l’Europa League au stade roi Baudouin. Le Croate de 21 ans, présent mercredi aux côtés de l’entraîneur Sébastien Pocognoli en conférence de presse, se prépare pour “un match de haut niveau contre une équipe de gros calibre”.

L’Union n’a récolté qu’un point sur neuf après trois journées en Europe avant la réception des Italiens. Ivanovic ne veut pas commencer à faire des calculs et pense uniquement au match contre la Roma. “Nous nous sommes très bien préparés et j’aborde le match avec un bon sentiment. Nous pouvons jouer librement et nous n’avons rien à perdre. J’ai vraiment hâte de jouer contre une équipe comme la Roma.”

Ivanovic a quitté le club croate du HNK Rijeka pour le parc Duden cet été, où les attaquants ont du mal à trouver le chemin des filets cette saison. Avec pour l’instant deux buts à son actif en Jupiler Pro League, le jeune Croate espère rapidement en marquer davantage. Il se réjouit déjà de l’arrivée de l’ex-Diable Rouge Kevin Mirallas, qui s’occupe désormais des attaquants d’Union. “Je parle beaucoup avec Kevin et j’ai déjà beaucoup appris grâce à lui. Il nous aide énormément, notamment sur notre position dans la surface et les lignes de course. De petites choses qui sont utiles à chaque match. Nous devons continuer à travailler dur et les buts tomberont naturellement”, a conclu Ivanovic.

Après la Roma et la trêve internationale, l’Union Saint-Gilloise se rendra à Twente le 28 novembre prochain dans le cadre de la cinquième journée de phase de ligue.

L’Union devra être à son “meilleur niveau” pour y croire face à l’AS Rome

L’Union Saint-Gilloise accueillera jeudi (18h45), lors de la quatrième journée de la phase de ligue de l’Europa League, l’AS Rome au stade roi Baudouin. Le vice-champion de Belgique a désespérément besoin de points et Sébastien Pocognoli croit en son équipe. “Nous devrons atteindre notre meilleur niveau si nous voulons espérer quelque chose“, a confié l’entraîneur des Bruxellois.

L’Union se retrouve déjà dos au mur après un bilan d’un point sur neuf en Europe. La réception du club romain dans la capitale ajoute un peu plus de pression. “L’AS Rome est un grand nom et a également beaucoup de qualité dans son équipe cette saison. Mais nous nous sommes préparés pour ce match comme toujours“, a déclaré Pocognoli mercredi lors du traditionnel point presse.

Cette rencontre européenne est disputée au stade Roi Baudouin, puisque le stade Joseph Marien de l’USG n’est pas adapté aux normes de l’UEFA pour la compétition. “Nous allons essayer de jouer de manière dominante ‘à domicile’ contre un adversaire coriace. C’est à mes joueurs de saisir leur chance dans un match de haut niveau comme celui de demain.”

La Roma est actuellement douzième en Serie A et compte, après notamment une défaite 1-0 contre les Suédois d’Elfsborg, quatre points en trois matches européens. “La position de la Roma en Serie A n’a aucune importance pour demain“, a déclaré Pocognoli. “L’Europa League est complètement différente des compétitions nationales. Nous ne pensons qu’à nous-mêmes.”

Le Sérésien de 37 ans a également admis que le duel contre les Giallorossi sera “un peu spécial“. “Avec mes racines italiennes, j’ai toujours eu un faible pour la Roma. Mais une fois que le match commence, je n’y pense plus. Tout ce qui m’importe alors, c’est d’être le plus performant possible.”

Belga – Photo : Belga