Dylan Borlée ému après la dernière course de son frère: “J’ai vraiment couru avec mon cœur pour clore ce chapitre incroyable”

Dylan Borlée, ému et émouvant, a longuement commenté la fermeture d’un chapitre pour les Belgian Tornados au crépuscule de ces Jeux Olympiques. Encore quatrième, tombé sur plus fort, le relais belge va prendre congé de Jacques Borlée, instigateur du projet et coach de toujours, ainsi que de Kevin Borlée, historique finisseur. Dylan Borlée, auteur d’une course de haut niveau samedi en finale du 4x400m, a vécu une soirée chargée en émotions.

“C’était spécial, j’ai vraiment couru avec mon cœur pour clore ce chapitre incroyable”, a avoué le benjamin des jumeaux Kevin et Jonathan. Le dernier cité, blessé, a mis un terme à sa carrière début juillet. “J’ai beaucoup pensé à lui, il était dans mon cœur. J’ai aussi énormément pensé à Julien Watrin et tout ce qu’il a traversé récemment”, a expliqué Dylan en évoquant le cancer des testicules dont souffre l’athlète de Dampicourt.

Pour la quatrième fois, les Tornados ont échoué à une place d’un podium olympique. “Malheureusement, on n’y arrive pas. Mais quand on regarde les trois derniers Jeux, nous n’avons pas grand-chose à regretter. C’est simplement la loi du sport”, a raconté Dylan Borlée.

Malgré la future absence de son père et de ses frères, Dylan ne se voit pas quitter le relais pour autant. “J’ai envie d’écrire un nouveau chapitre”, a-t-il lancé avant de préciser vouloir garder ses frères “à côté de lui” sans nommer le rôle qu’ils occuperont. “Ils m’ont toujours poussé et me connaissent tellement bien.”

