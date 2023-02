Domenico Tedesco nouveau coach des Diables rouges, Frank Vercauteren devient directeur sportif

L’Union belge de football a confirmé l’information qui animait les discussions depuis plusieurs semaines.

Domenico Tedesco est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, a officiallisé l’Union belge de football ce mercredi. Le technicien italo-allemand de 37 ans remplace l’Espagnol Roberto Martinez, qui a quitté son poste le 1er décembre dernier après l’élimination des Diables Rouges au 1er tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Tedesco a signé un contrat jusqu’à l’issue de l’Euro 2024. Il sera présenté officiellement à la presse, ce mercredi après-midi à 16 heures à Tubize en compagnie du nouveau directeur sportif Frank Vercauteren.

“J’ai eu un bon sentiment lors de notre première discussion et nous étions immédiatement sur la même longueur d’onde. Je suis vraiment motivé et je suis très impatient de commencer. C’est un grand honneur pour moi d’être le nouvel entraîneur”, a déclaré sur le site de l’Union belge celui qui devient le 26e sélectionneur différent de l’histoire des Diables Rouges.

Une coupe d’Allemagne à son palmarès

Ingénieur de formation, Tedesco, qui ne possède pas un passé de joueur au plus haut niveau, a commencé par entraîner les jeunes de Stuttgart et d’Hoffenheim avant de prendre place sur le banc d’ Erzgebirge Aue, lanterne rouge de la D2 allemande, en mars 2017. Il parvint à assurer le maintien du club en D2 et se retrouva T1 de Schalke 04 en 2017, alors qu’il était âgé de 31 ans. Vice-champion d’Allemagne avec les Königsblauen derrière le Bayern en 2018, il fut remercié en mars 2019.

Passé par le Spartak Moscou entre octobre 2019 et mai 202, Tedesco revint en Allemagne en décembre 2021, au RB Leipzig, où il a été limogé en septembre 2022, après une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk.

Vercauteren : “L’Union belge a fortement évolué depuis 2009”

L’ancien sélectionneur des Diables (en 2009) Frank Vercauteren, âgé de 66 ans, a été nommé directeur technique de l’Union belge de football et succède à Roberto Martinez, qui cumulait cette fonction avec celle de sélectionneur national depuis septembre 2018. Il portera le titre de “Sports Director Football” et travaillera à côté de Jelle Schelstraete, l’Operational Director Football, qui dirigera l’organisation sportive de l’URBSFA.

“Je suis très enthousiaste à l’idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que je préparais depuis un certain temps déjà”, a déclaré Vercauteren sur le site de l’Union belge après sa nomination. “Entre 2008 et 2009, j’ai déjà travaillé pour l’URBSFA, mais j’ai pu remarquer que celle-ci a fortement évolué entre-temps dans le sens positif du terme. La Belgique a aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux talents depuis ces dernières années, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et il est de notre devoir de préparer l’avenir. Ce n’est pas suffisant d’être fort sur le papier ; le plus important est de traduire nos qualités en réalisant des résultats sur le terrain, et ce, avec toutes nos équipes nationales. Cela doit être notre ambition.”

■ Les explications de Grégory Ienco dans Le 12h30.

Avec Belga – Photo : Wikimedia Commons/Sandro Halank – Licence CC BY-SA 3.0