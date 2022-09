Déception pour Ugo de Wilde aux 4 heures de Spa-Francorchamps

L’équipe d’Ugo de Wilde voulait décrocher un bon résultat lors des 4 heures de Spa-Francorchamps mais suite à un problème mécanique, la Mühlner Motorsport a abandonné la course.

La course avait bien commencé pour la formation belge, la voiture était dans le top-10. Ugo de Wilde a pris le deuxième relais et a réussi à remonter au classement, enchaînant les dépassements. Toutefois, dans une tentative de dépassement, un autre pilote est venu toucher la voiture du jeune bruxellois de 19 ans, provoquant des dégâts. Avec cette accident, la course au podium est définitivement terminée mais la déception était grande chez Ugo de Wilde. La situation ne s’est pas améliorée ensuite. Lors du troisième relais, la voiture a rencontré des problèmes et a dû rentrer au garage pour quelques vérifications mais elle n’est plus ressortie. Dimanche compliqué donc pour Mühlner Motorsport et Ugo de Wilde qui nourrissaient pourtant de grandes ambitions.

■ Reportage de Jamison Lins, Gauthier Flahaux et Séverine Rondeau.