Boxe : Ryad Merhy pourrait affronter un ex-champion du monde WBA âgé de 51 ans

À 51 ans, l’Allemand d’origine turque Firat Arslan (49 victoires, 9 défaites et 3 nuls), ex-champion du monde WBA (et IBF) des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg), veut le redevenir et surtout, devenir le plus vieux champion du monde de boxe de l’histoire, toutes catégories confondues.

Un “record” que détient actuellement l’Américain Bernard Hopkins, champion du monde des mi-lourds (76,205 et 79,378 kg) à 49 ans en 2014. “Je suis toujours en parfaite condition“, assure Arslan dans l’hebdomadaire SportBild, “et j’espère disputer un combat mondial en Allemagne au début de l’année prochaine. Je compte sur mes sponsors pour réunir l’argent nécessaire…“

Ryad Merhy, actuel champion du monde WBA

Le Français d’origine arménienne Arsen Goulamirian (34 ans, 26 victoires dont 18 par k.o, 0 défaite) est l’actuel super champion WBA de la catégorie des lourds-légers. Un titre qu’il défendra (en principe) le samedi 11 décembre à Ekaterinburg contre le Russe Aleksei Egoros (30 ans, 11 victoires, dont 7 par k.o, 0 défaite), lequel détient la ceinture WBA Gold. Notre compatriote Ryad Merhy (29 ans, 30 victoires, dont 25 par k.o, 1 défaite contre Goulamirian) est le champion du monde WBA.

Le challenger officiel est le Cubain Yuniel Dorticos (35 ans, 25 victoires, 2 défaites). Firat Arslan est lui le champion International mais devra, sauf annulation, défendre ce titre le 4 décembre à Cologne, contre le Colombien Alejandro Berrio (45 ans, 39 victoires, 9 défaites).

Belga – Photo : Facebook/Firat Arslan