Basket : Jean-Marc Jaumin est le nouveau coach du Phoenix Brussels

▶ Lire aussi : Basket-ball : Ian Hanavan n’est plus l’entraîneur du Phoenix Brussels

On ne présente plus Jean-Marc Jaumin dans le paysage du basket belge : une carrière de joueur au plus haut niveau, suivie d’une carrière d’entraineur notamment à Ostende, Genève, Alost et plus récemment Den Bosch.

Il connait aussi bien la ligue belge que néerlandaise et en fait donc un profil parfait.

Jean-Marc Jaumin se dit impatient de travailler en équipe avec autant de talents et de jeunes bruxellois. Il espère déjà pouvoir apporter sa mentalité de compétiteur dès ce vendredi face à Limburg United.