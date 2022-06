Basket-ball : Jean-Marc Jaumin, entraîneur du Brussels, devient sélectionneur de l’équipe nationale des U18

Jean-Marc Jaumin, entraîneur du Phoenix Brussels, sera également dès cet été le nouveau sélectionneur de l’équipe belge des moins de 18 ans, a annoncé le club bruxellois.

Le coach bruxellois de 52 ans, qui avait retrouvé le Brussels en octobre 2021, s’occupera pour la première fois de sa carrière d’entraîneur d’une sélection nationale.

Our Coach @jmjaumin is now too the new Head Coach of the U18 Belgian Lions 🦁 Congrats 👏

└ see you Thursday at @kinepolisbelgique Brussels for more exciting news, free ticket here https://t.co/PdbwkcyRuy 🔗@belgianlions pic.twitter.com/czlGg5yLrE

— Brussels Basketball (@BrusselsBasket5) June 14, 2022