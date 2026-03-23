Un double cortège à Bruxelles pour alerter sur les discriminations au travail

Une centaine de personnes ont défilé dans le centre de Bruxelles lundi pour dénoncer les discriminations au travail, notamment raciales. A l’appel du syndicat CSC, les manifestants ont voulu illustrer l’importance de la diversité dans la société et ont partagé leurs inquiétudes face au racisme qui continue de frapper le monde du travail en Belgique.

L’action a débuté vers 10h30 et prévoyait un doublé défilé. Le premier cortège était composé de personnes menaçantes vêtues de noir, visages fermés et accompagnés par une musique inquiétante, pour représenter les milices d’extrême droite qui défilent dans certaines villes européennes.

Elles étaient suivies de près par un deuxième cortège plus joyeux et coloré, qui a traversé le centre de Bruxelles au rythme de sons légers. Ces manifestants représentent “la vraie diversité de nos sociétés” et proposent un projet “de partage, de solidarité et d’ouverture“, explique Malika Borbouse, responsable du service diversité à la CSC. “Des sociétés sans diversité, ce sont des femmes qui ne peuvent pas travailler, des étrangers au sens large renvoyés dans leur pays. C’est une catastrophe.”

La CSC Diversité souligne que le racisme constitue la forme de discrimination la plus présente dans le monde du travail. Selon le dernier rapport de l’organisme Unia, le secteur de l’emploi apparaît comme le plus touché, avec 26% des dossiers ouverts l’an dernier. Les discriminations y sont relevées tant à l’embauche que dans l’exercice du travail.

Le rôle d’une organisation syndicale est aussi d’accompagner, de former les délégués et de marquer la société de manière générale, rappelle Malika Borbouse. “La politique, à elle seule, ne pourra pas changer les choses. C’est pour ça que depuis trois ans, on accompagne les délégations dans la mise en place d’initiatives, d’actions concrètes, au cœur de leur lieu de travail. Des visites de centre d’asile ont été organisées à Arlon par exemple, pour y voir les conditions de travail. Ce sont des activités peut-être simples, parfois anodines ou symboliques, mais qui permettent de changer les mentalités.”

Belga