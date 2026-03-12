Les guinguettes feront leur retour d’ici fin avril dans les parcs bruxellois pour la belle saison, a annoncé jeudi la secrétaire bruxelloise à l’Environnement, Ans Persoons.

Concrètement, le gouvernement bruxellois a donné son approbation au maintien de la saison des guinguettes en 2026, reconnaissant leur impact social positif pour les habitants.”Ces lieux contribuent pleinement à la fonction récréative des parcs gérés par Bruxelles Environnement et complètent l’offre d’espaces de détente déjà présente dans les parcs. Les guinguettes estivales renforcent ainsi un peu plus l’attractivité des parcs bruxellois comme lieux de vie et de détente et contribuent au sentiment général de sécurité“, a commenté la secrétaire d’Etat, dans un communiqué.

Les guinguettes réaménagées dans les parcs bruxellois portent un prénom étroitement lié au parc qui l’accueille. Fabiola, au parc Roi Baudouin, fait par exemple référence à la reine Fabiola. André, au parc de Laeken, rend hommage aux deux André à l’origine de l’Atomium : l’ingénieur André Waterkeyn et l’architecte André Polak. Il y aura aussi une guinguette Henri eu parc Georges Henri; Maurice au parc du Cinquantenaire; Emile au parc Duden et Vincent au Parc Bon Pasteur.

Selon Ans Persoons, l’importance de ces guinguettes pour les habitants est d’ailleurs largement confirmée par le Baromètre Nature 2022 de Bruxelles Environnement. Plus de neuf personnes sur dix y estiment que les espaces verts sont indispensables pour les Bruxellois qui ne disposent pas de jardin. L’étude révèle également que 95% des répondants considèrent que la nature embellit la ville et permet de se détendre et de se ressourcer, tandis que plus de 90% soulignent le rôle social essentiel des espaces verts comme lieux de rencontre et de convivialité, contribuant aussi à valoriser les quartiers et les sites environnants.

