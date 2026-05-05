La Journée de l’Europe se déroulera le 9 mai du Berlaymont à la Grand-Place de Bruxelles

A cette occasion et comme chaque année, le bâtiment Berlaymont ouvrira ses portes au public, avec de nombreuses activités, animations, dégustations et tours guidés. Les visiteurs pourront également découvrir Experience Europe, une exposition interactive gratuite située à quelques pas.

À 16h45, une “marche festive” partira du quartier européen vers le centre-ville. A l’arrivée, un drapeau européen géant sera déployé sur la Grand-Place. Une cérémonie aura ensuite lieu avec des animations musicales et des performances d’artistes de rue pour une ambiance festive et colorée.

La Journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai, commémore la déclaration Schuman de 1950, acte fondateur de l’Union européenne. Partout en Europe, institutions et Etats membres organisent des événements pour promouvoir les valeurs de solidarité et démocratie de l’UE.

Cette année, elle coïncidera avec la Fête de l’Iris, qui célèbrera le 37e anniversaire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Belga