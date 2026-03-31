Des militaires patrouilleront dans les gares et les stations de métro à partir de vendredi

Des militaires seront présents à partir de vendredi dans certaines stations de métro et gares bruxelloises, rapporte Bruzz. L’information a été confirmée à Belga.

L’objectif de ces patrouilles est d’améliorer la sécurité des alentours pour faire face aux conséquences du narcotrafic, de plus en plus présent dans l’espace public. L’armée patrouille déjà depuis la semaine dernière aux abords de sites juifs à Bruxelles, Anvers et Liège. Cette mesure a été décidée dans la foulée de l’attaque sur la synagogue de Liège, le 9 mars.

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Dès vendredi, la police des chemins de fer bénéficiera à son tour de renforts militaires. Bruzz précise que 45 militaires se consacreront à cette mission d’assistance. Le cadre juridique qui doit permettre à la Défense d’également opérer en rue doit encore être voté. Entre-temps, les soldats sont tout de même compétents pour la protection des bâtiments et le contrôle des personnes au comportement suspect.

Les gares et stations qui bénéficieront d’une surveillance militaire ne sont pas encore connues. Les zones présentées récemment comme “hotspots” de stupéfiants entreront certainement en ligne de compte, comme la gare du Midi.

Belga