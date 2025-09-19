Un spectacle équestre investit le Drohme Park

À l’hippodrome de Boitsfort, les chevaux ont retrouvé la piste. Mais cette fois, ce ne sont plus des compétiteurs de courses hippiques : ce sont des artistes.

La compagnie Tempo d’Eole y présente son nouveau spectacle équestre, D’Or et de Sang, une création qui veut briser les codes du cirque traditionnel.

“D’Or et de Sang, c’est l’histoire d’une révolte” explique Hélène Liétar, membre du collectif Tempo d’Eole. “C’est le rapport entre l’or, les paillettes, ce qui brille, et puis le sang qui relève de l’intime, ce qui coule dans nos veines et qui on est vraiment“.

Sur scène, cinq chevaux, cinq acrobates, un chien et un musicien évoluent dans une symbiose rare. Ici, les animaux ne sont pas de simples partenaires, mais de véritables artistes. Leur bien-être est au cœur de l’identité de Tempo de Eole. “Les chevaux, on dort à côté d’eux, on vit avec eux, c’est du matin au soir et on est justement très vigilants” affirme Lucas Schohier, membre de Tempo d’Eole.

Les membres de la compagnie insistent sur leur formation : entourés de vétérinaires et d’éthologues, ils veillent à répondre aux besoins fondamentaux des chevaux : temps de repos, vie en communauté et prairies en extérieur.

Installer ce spectacle à Boitsfort n’a rien d’anodin. Trente ans après l’arrêt des courses, l’hippodrome retrouve sa vocation équestre, mais sous une nouvelle forme. “C’est un vieux rêve pour la compagnie de remettre des chevaux ici à Boitsfort, qui a quand même une histoire équestre très importante” lance Hélène Liétar.

D’Or et de Sang, se jouera à l’hippodrome de Boitsfort jusqu’au 5 octobre, avant que la troupe ne reparte en tournée.

■ Reportage de Basile Godts, Maria Bemba, Frédéric De Henau, et Stéphanie Mira