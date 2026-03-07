Immersion dans l’énorme chantier de la jonction Nord-Midi

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé à Bruxelles ce week-end en raison d’importants travaux de maintenance sur la jonction Nord-Midi. À cette occasion, Infrabel a exceptionnellement permis à la presse de se rendre sur le site du chantier.

Sur place, une cinquantaine de techniciens sont mobilisés jour et nuit ce week-end. Le long des voies, plusieurs grues et engins de chantier sont déployés, tandis que des équipes d’ouvriers, casqués et équipés de gilets fluorescents, interviennent directement sur les installations ferroviaires.

En raison de ces travaux, seules deux des six voies de la jonction sont disponibles. La jonction Nord-Midi constitue le cœur du réseau ferroviaire belge. Ses six voies sont empruntées par environ 1.200 trains chaque jour de semaine, et près de 180.000 voyageurs utilisent quotidiennement les trains qui y circulent.

“Lorsqu’on doit intervenir comme ici, on privilégie le week-end et la nuit. On est bien conscients des désagréments liés (à ces interventions, NDLR)”, a déclaré Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.

“En tant que tel, ces travaux n’ont pas grand-chose d’exceptionnel, il s’agit de maintenance. Mais vu l’emplacement où ils se déroulent, l’impact sur le réseau est important”, a-t-il ajouté.

Du côté nord de la jonction, des équipes de Tuc Rail, le bureau d’ingénierie ferroviaire, filiale d’Infrabel, participent notamment aux opérations visant à tester la résistance des funiculaires, des câbles porteurs qui soutiennent la caténaire, le système de câbles aériens qui alimente les trains en électricité. Un des funiculaires, sur un total de 25, sera retiré ce week-end afin d’être analysé en laboratoire. Des tests de fatigue et de corrosion permettront d’en évaluer l’état.

“On pourrait envisager un renouvellement plus global dans les années à venir”, a expliqué Frédéric Sacré, au sujet des funiculaires.

Par ailleurs, quelque 3 kilomètres de rails arrivés en fin de vie vont aussi être remplacés. D’autres tâches de maintenance sont également prévues.

“Vu la fréquence de passage des trains, on a une usure de rail importante”, a expliqué Lionel Charlier, responsable d’installation des voies et de la signalisation à Bruxelles-Nord.

“Cela implique un taux de remplacement élevé de différents éléments de voie, comme les rails, les aiguilles ou les cœurs de croisement“, a-t-il ajouté.

Les derniers travaux de grande ampleur sur la jonction Nord-Midi remontent à la période 2014-2019, lorsque Infrabel avait modernisé les voies, la caténaire, la signalisation ainsi que les installations de sécurité.

“Cela fait de longues années que la jonction Nord-Midi n’avait pas été totalement interrompue”, a concédé Frédéric Sacré.

“On profite de cette interruption au nord de la Gare du Nord pour travailler également dans deux des trois tunnels de la jonction.”

Les travaux devraient se dérouler jusqu’à dimanche soir, sans interruption.

Une offre de transport alternative est proposée par la SNCB : pour les trajets limités à Bruxelles-Midi, Schaerbeek et Jette, les voyageurs peuvent prendre un autre train ou utiliser leur titre de transport pour prendre un bus ou un tram de la Stib.

Les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyage en ligne de la SNCB, qui tient compte des adaptations. Plus d’informations sont également disponibles sur le site internet de la SNCB.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Gauthier Flahaux.