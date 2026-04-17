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Transformer plutôt que démolir : le pari gagnant du bureau AgwA

Donner une seconde vie aux bâtiments plutôt que de les raser : c’est la philosophie qui anime le bureau d’architecture bruxellois AgwA depuis 20 ans.

Une approche aujourd’hui récompensée au niveau européen, avec le prestigieux prix Mies van der Rohe — une première pour un projet belge — décerné pour la rénovation du Grand Palais de Charleroi.

À Bruxelles comme ailleurs, AgwA multiplie les projets de transformation : l’ancien bâtiment de l’ECAM reconverti en espace pour la jeunesse, l’Institut supérieur des arts repensé avec verrières et matériaux bruts apparents.

À chaque fois, le même fil rouge : utiliser ce qui existe déjà, révéler les qualités d’un bâtiment plutôt que de les effacer.

■ Reportage de Claire Vermeulen et Hugo Moriamé

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