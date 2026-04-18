 Aller au contenu principal
BX1

La Clinique du droit : une permanence téléphonique pour s’informer sur ses droits

Le droit, c’est souvent flou pour qui n’a pas fait de études juridiques.

Ce samedi, une cinquantaine de jeunes avocats ont consacré leur week-end à une permanence téléphonique gratuite, répondant à quelque 3 000 appels de particuliers en quête d’orientations — problèmes de voisinage, administration de biens, droits à faire valoir…

En quelques minutes par appel, l’objectif est simple : donner des clés, pas des consultations complètes. Une initiative qui revient chaque année, et qui ne manque pas de bénévoles.

■ Reportage de Simon Breem

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales