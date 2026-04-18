La Clinique du droit : une permanence téléphonique pour s’informer sur ses droits
Le droit, c’est souvent flou pour qui n’a pas fait de études juridiques.
Ce samedi, une cinquantaine de jeunes avocats ont consacré leur week-end à une permanence téléphonique gratuite, répondant à quelque 3 000 appels de particuliers en quête d’orientations — problèmes de voisinage, administration de biens, droits à faire valoir…
En quelques minutes par appel, l’objectif est simple : donner des clés, pas des consultations complètes. Une initiative qui revient chaque année, et qui ne manque pas de bénévoles.
■ Reportage de Simon Breem