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Magma Festival : la scène électronique bruxelloise en ébullition aux Halles de Schaerbeek

Après une première édition couronnée de succès, le Magma Festival a signé son grand retour ce samedi aux Halles de Schaerbeek. L’événement s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable de la scène électronique bruxelloise.

Avec un format étendu sur 12 heures, mêlant live et DJ sets, le festival affirme plus que jamais l’identité de son collectif organisateur : une programmation audacieuse, inclusive et immersive. Pensé comme une passerelle entre concert et culture club, Magma propose une exploration sonore, guidée par un fil rouge clair : la richesse et la diversité des musiques électroniques.

Au-delà de la musique, l’événement se veut aussi une expérience globale. Le festival accueillait aussi un food corner mettant à l’honneur des figures emblématiques de la scène culinaire belge. Entre découverte artistique et célébration collective, le Magma Festival veut confirmer son ambition : faire vibrer Bruxelles au rythme d’une nuit hors du commun.

  • Reportage de Joachim Vincent, Bryan Mommart, Jill Tassin et Stéphanie Mira
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