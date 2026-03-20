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Les Cliniques Saint-Luc sensibilisent au phéochromocytome

Le phéo-chromocytome est une tumeur rare des glandes surrénales. Souvent méconnue, cette pathologie est fréquemment découverte par hasard, lors d’examens réalisés pour d’autres raisons.

En raison de sa complexité et des risques qu’elle peut engendrer, le phéo-chromocytome nécessite une prise en charge spécialisée par des équipes expérimentées.

Pour sensibiliser le grand public à cette affection peu connue, les cliniques universitaires St Luc mènent des actions d’information et de prévention.

■ Reportage de Gilles Chevalier et Marjorie Fellinger

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