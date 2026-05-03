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Le caftan marocain à l’honneur lors d’un défilé

Un défilé inédit a mis à l’honneur le caftan marocain, cette tunique longue traditionnelle. C’était au Majestic Palace à Anderlecht. Sept stylistes, venus de Bruxelles, d’Anvers et du Maroc, ont revisité cette pièce emblématique à travers leurs collections. Un rendez-vous unique où tradition et modernité se rencontrent à travers le caftan, véritable symbole du patrimoine marocain. Organisé par Wo’s Event, l’évènement proposait un défilé haute couture, un showroom et des moments immersifs dédiés à la culture marocaine.

■Reportage de Valentine Rolus et Stéphanie Mira

 

 

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